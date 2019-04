Hailey Baldwin monta look acessível com macacão que está à venda no Brasil

Hailey Baldwin, que desde novembro passado é Hailey Bieber, postou uma foto em seu perfil do Instagram, na última segunda (01), para deixar isso bem claro. Ela compartilhou um clique no qual aparece posando dentro de um barco, ao lado de Justin Bieber, com a legenda “The Biebers”.

Mas não foi apenas a paisagem paradisíaca e o clima fofo entre o casal que chamou a atenção dos seguidores, não. É que o look do dia escolhido pela modelo, um macacão fluido de barra ampla em tom creme, é dos mais acessíveis já usados por ela.

A peça é da fast fashion Zara, e pode ser encontrada nas lojas físicas e e-commerce da marca – sim, inclusive no Brasil.

O modelo, com decote em V e alças fininhas que cruzam nas costas, é confeccionado em poliéster e tem efeito ‘enrugado’. Por aqui sai por R$ 209 e está disponível nos tamanhos P, M e G.