Halsey aparece em evento combinando o look com o namorado, Evan Peters

No último sábado (26), Halsey compareceu ao evento comemorativo do 100º episódio de ‘American Horror Story‘ ao lado de Evan Peters, seu namorado. É a primeira vez que os dois aparecem juntos em um tapete vermelho – oficializando de vez o relacionamento que, há pouco tempo, era apenas uma mera suposição.

Vamos te explicar direitinho até chegar nesse encontro um tanto inusitado. Tudo começou quando os dois foram vistos num date em setembro, segundo a PEOPLE. Evan estaria “flertando” com a cantora naquele momento, mas era tudo boato.

Até que a nossa querida Halsey deu uma festa de Halloween na última sexta-feira (25) e foi vista de mãos dadas com o ator de ‘AHS’. E depois, a cantora ainda publicou duas fotos em seu Instagram em que mostrava sua fantasia de Marilyn Manson. E lá estava Evan em uma das imagens.

Um dia depois de sua festa, os dois são fotografados no evento da série de Ryan Murphy. Ou seja, é oficial! Para o compromisso, eles também chegaram fantasiados (pra não perderem o espírito do Dia das Bruxas). Ela se vestiu de Cher e ele foi de Sonny – dupla que, inclusive, também era um casal.

Halsey estava com um vestido assimétrico de bolhinhas coloridas (a estampa de poá que é tendência!) e com suas tattoos de fora, enquanto Tate estava todo de branco, com uma camiseta de bolinhas idêntica ao look de sua parceira e um terno chique.

A escolha dos sapatos também foi certeira. Tanto ela quanto Evan optaram um calçado branco: ela com uma sandalinha de salto simples e ele com uma bota de plataforma grande.

Para complementar seu look, a cantora ainda usou um par de brincos amarelos redondos e usou uma make suave, com uma sombra turquesa belíssima que realçou seus olhos. Estava simplesmente linda!

