Halsey critica falta de diversidade no desfile da Victoria’s Secret 2018

Ao lado de Shawn Mendes, Rita Ora e Bebe Rexha, a cantora Halsey foi uma das convidadas a se apresentar na última edição do Victoria’s Secret Fashion Show, que neste ano aconteceu em novembro passado e foi ao ar na TV americana na noite de domingo (02).

No mesmo momento em que o desfile estava sendo televisionado, Halsey aproveitou para se posicionar contra a falta de diversidade presente na marca, principalmente após Ed Razek, diretor criativo da Victoria’s Secret, dar declarações públicas dizendo que não incluiria modelos plus size ou transgênero em seus desfiles que, para ele, são uma “fantasia”.

Ela fez um post em sua conta do Instagram falando sobre o assunto:

“Eu adoro o Victoria’s Secret Fashion Show desde quando era mais nova. Me apresentar neste ano ao lado de outros artistas incríveis, e modelos/amigas que trabalharam duro era para ser a melhor noite do meu ano. No entanto, depois que gravei o show recebi alguns comentários a respeito do desfile que eu simplesmente não consigo ignorar.

Como membro da comunidade LGBTQ+, eu não tolero a falta de inclusão. Especialmente quando ela é motivada por estereótipos. Se você chegou até a minha página porque assistiu à minha performance esta noite, permita-me direcionar sua atenção para a GLSEN: uma ONG que oferece serviços destinados a proteger a juventude LGBTQ+. Como um gesto de respeito àqueles jovens que se sentiram atingidos por esses comentários em um mundo que foi feito para que eles se sentissem deslocados, eu fiz uma considerável doação.

Se você que está lendo isso é uma pessoa trans, e esses comentários fizeram com que você se sentisse inválido, por favor saiba que você tem aliados. Nós nos solidarizamos, e a aceitação total e completa é a única ‘fantasia’ que eu apóio”, escreveu a cantora.

Assinamos embaixo!