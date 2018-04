Harry Styles surgiu lindão usando uma saia e essa é basicamente a notícia

Harry Styles, no ano passado, deixou para trás os hits pop inofensivos do One Direction, boy band na qual ele era claramente o líder, para lançar um dos melhores e mais fortes álbuns do ano. Com claras inspirações em David Bowie e Elton John, o disco de apenas 10 canções é tudo o que um bom primeiro álbum deve ser: corajoso, por não seguir as tendências em vigor nas rádios, inventivo na medida certa para trazer uma nova base de fãs, e muito, muito charmoso. Não à toa, foi aclamado pela crítica.

Sem surpresa alguma, o estilo do cantor segue essa nova (e incrível) fase musical. Harry fez a lição de casa. Porque, se tem uma coisa que esses ícones citados acima ensinaram, é como a moda e a música andam lado a lado e, veja só, são absolutamente complementares. Ok, o cantor de 24 anos sempre arrasou demais nos lookinhos, mesmo nos tempos que cantava sobre garotas que não sabem o quanto são bonitas e isso é o que deixa elas bonitas.

Mas, ultimamente, ele tem levado o lado fashionista para outro patamar. Rosto da Gucci, a marca favorita dos millennials, não é raro ver o bonito arrasando em ternos coloridos (lembra quando ele apareceu com essa belezura cor de rosa?), em botas de salto alto e, claro, anéis e acessórios por todos os lados. No último fim de semana, por exemplo, quando fez um show em Glasgow, na Escócia, ele combinou tradição com modernidade.

Para o concerto, ele – e toda a banda – escolheu prestar homenagem ao local e usou um kilt, essas saias plissadas usadas pelos homens escoceses desde a época daquele seriado “Outlander”, e uma “Sporran”, uma bolsinha também típica que tem basicamente a função de um bolso – ou de uma pochete.

Quem estava presente, obviamente, pirou.

HARRY STYLES PERFORMING KIWI IN A KILT IS EVERYTHING I WILL EVER NEED IN LIFE 🙌 pic.twitter.com/77imf4vt5L — em misses harry 🌈 (@stylesscrabble) April 14, 2018

Uma atitute aparentemente banal, mas muito, muito fofa e respeitosa. Mais uma prova de como roupas não são somente roupas e podem comunicar ideias – e ele tá bem ligado nisso.

No fim de maio, Harry tem duas apresentações marcadas no Brasil. Ele se apresenta no Rio de Janeiro, dia 27, e, em São Paulo, no dia 29. Mal podemos esperar para ver qual look ele vai escolher para aparecer por aqui. Será que ela vai usar havaianas?