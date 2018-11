Havaianas lança 10 novos modelos em homenagem ao Mickey e eles são lindos!

Caso você ainda não saiba, 2018 representa um marco importantíssimo na história da Disney. O motivo? Neste ano comemora-se o “aniversário” de 90 anos do Mickey Mouse – ou melhor, de sua primeira aparição nos cinemas. Afinal, foi em 1928 que o famoso ratinho surgiu nas telonas como protagonista do curta-metragem “Steamboat Willie” e, desde então, se tornou um dos personagens mais icônicos do mundo.

A Havaianas, assim como outras importantes marcas, também aproveitou a data para fazer sua própria retrospectiva em homenagem ao Mickey. Para isso, lançou dez novos modelos de chinelos (lindos!), todos estampados com ilustrações coloridonas que remetem à trajetória do camundongo nessas nove décadas de sucesso. Tem chinelinho para todos os gostos: com pegada vintage, básico, em tons de neon, e até com as cores do Brasil, para celebrar a Copa do Mundo de 58.

Confira os pares:

Mickey 90 anos Mickey 90 anos

1940 1940

1960 1960

2010 2010

1980 1980

1970 1970

1928 1928

1990 1990

2000 2000

1950 1950

Os chinelos já estão à venda nas lojas físicas das Havaianas e também no e-commerce da marca, nas versões infantil e adulto. Enquanto os pares infantis vão do 23/24 ao 31/32 e custam R$ 44,90, a coleção para adultos vai do 33/34 em diante, com valor de R$ 54,90 cada.