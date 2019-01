Havaianas lança modelo coloridinho e pensado especialmente para o Carnaval

Atenção, foliãs do Brasil! Sim, o Carnaval chega (oficialmente) só em março, mas as marcas já estão trabalhando em peso para trazer coleções totalmente inspiradas no feriado. Depois de Renner e C&A, nesta segunda-feira (28) foi a vez da Havaianas divulgar seu mais novo lançamento carnavalesco, uma sandália coloridinha e pensada para enfeitar os pezinhos cansados de quem faz questão de aproveitar muito a data.

A novidade é uma releitura do famoso modelo slim – aquele com solado mais baixo e tiras fininhas, sabe? – que dessa vez tem estampa que imita confetes coloridos na sola e tirinhas pretas, ambas decoradas com glitter.

–

Leia Mais: A nova fantasia da Harley Quinn serve para o Carnaval ou Coachella

O logo das Havaianas também é outro destaque, já que foi confeccionado em um tom metalizado, meio rosé gold.

–

À venda a partir do dia 05 de fevereiro, tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce da marca, as Havaianas de Carnaval têm tamanhos que vão do 33/34 ao 41/42, e custam R$ 59,90. Aliás, pode correr, pois os modelos são edição limitada, e só serão comercializados até quando durarem os estoques.