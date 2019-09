Havaianas também entra na moda do slide e lança chinelos com tira única

Enquanto as fashionistas internacionais pegaram gosto por usar o chinelo Havaianas tradicional, de duas tiras, combinado a looks mais arrumadinhos, por aqui a marca vem investindo em alternativas para um público que quer mais é saber de novidades.

Não à toa, as lojas nacionais das Havaianas contam com uma variedade incontável de modelos de sandálias e alpargatas, e acaba de incluir mais uma opção no catálogo, que promete agradar às pessoas que não costumam ser tão fãs assim das – para alguns, incômodas – sandálias “de dedo”.

É que eles finalmente lançaram um modelo próprio de chinelo slide, aquele com uma tira só, mais grossa, que fez sucesso nos anos 90 e garantiu um retorno triunfal à moda há uns bons quatro anos.

A Havaianas Slide Brasil, que tem tamanhos que vão do 33/34 ao 45/46, é a aposta da vez para o verão 2020 e já está disponível em lojas físicas e também no site oficial da marca. O modelo inédito chega em quatro opções diferentes de cores, sendo elas: preto, marinho, cor-de-rosa e preta e branca. O solado é o clássico de borracha, e os chinelos contam com o icônico detalhe da bandeirinha do Brasil para enfeitar o peito do pé.

Leia Mais: As Havaianas de O Rei Leão são lindas e prontas para rir na cara do perigo

As versões, que você confere a seguir, têm preço sugerido de R$ 89,90 o par.

–

–

–

–

–

–

–

–