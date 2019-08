Heidi Klum usou um vestido de princesa moderna para casar com Tom Kaulitz

Parece que esse negócio de casamento em dose dupla pegou de jeito entre as celebridades. Depois de Sophie Turner e Joe Jonas se casarem tanto em Las Vegas quanto em Paris, com uma diferença de poucos meses entre cada comemoração, foi a vez da supermodelo e apresentadora Heidi Klum, após trocar alianças com o músico Tom Kaulitz na Califórnia, no começo do ano, oficializar a união mais uma vez no último fim de semana, na ilha de Capri (Itália).

A cerimônia intimista rolou no sábado (3), em um iate de luxo, e reuniu amigos próximos e familiares do casal, que estava noivo desde dezembro do ano passado. Para a ocasião, Heidi usou um vestido ombro a ombro de mangas longas bufantes, em uma vibe meio “princesa moderna”.

O modelo, que ainda não teve marca ou designer responsável divulgados, era branco clássico e possuía um decote coração ajustado ao busto, que contrastava com a saia ampla e longa. Bordados florais em branco e creme, por toda a extensão e principalmente na barra, enfeitavam a peça.

Ela, que optou pelos cabelos soltos e levemente ondulados para a celebração, usou, ainda, um véu de tule igualmente longo, um colar em homenagem ao agora marido, e pulseiras douradas.

Este é o terceiro casamento de Heidi Klum, que também já foi casada com o estilista Ric Pipino e com o cantor Seal.