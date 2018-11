Hello Kitty e Santa Lolla se juntam para lançar a coleção mais fofa do ano

Fãs de Hello Kitty, segurem as carteiras! A Sanrio, criadora da personagem, e a Santa Lolla estão a poucos dias de lançar a coleção de sapatos e acessórios mais fofa de 2018.

Batizada de Santa Lolla x Hello Kitty, a linha cápsula é exclusiva e reúne 19 peças, entre tênis básicos, sapatilhas estampadas, chinelos tipo slide e flip flop, carteiras, mochilas e chaveiros – nos tamanhos infantil e adulto.

Quanto às cores, pense em MUITO vermelho, branco e preto, tons característicos da “gatinha”, acrescente aí estampas clássicas, como listras e poás, e pronto! Eis uma parceria lindinha e fielmente inspirada no universo Hello Kitty.

Os itens estarão disponíveis em todas as lojas Santa Lolla do Brasil a partir da próxima terça-feira (27 de novembro), com preços que vão de R$ 59,90 a R$ 279,90. E, atenção! A edição é limitada, viu?

Vem ver os produtos que a gente mais amou: