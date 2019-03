Tem gente que pensa na fantasia de Carnaval com bastante antecedência – para dar tempo de comprar cada peça e acessório do lookinho. Mas tem quem acabe deixando tudo para a última hora (e é normal, viu?) e termine partindo para o combo de folia infalível, que reúne body, shortinho (ou hot pant!) e tênis antes de ir para o rolê.

Mas saiba que, mesmo com os quatro dias de folia em vista, ainda dá tempo de garantir peças babadeiras em diferentes lojas por aí. A Hering, por exemplo, foi mais uma marca a investir em uma mini-coleção inteirinha pensada para o Carnaval, com cores neon, blusinhas que reúnem frases engraçadas (ou empoderadas!), bodies que fazem as vezes de fantasia e até camisetas das mais coloridas.

Confira as nossas peças favoritas:

zoom_out_map 1 /13 (Hering/Divulgação) Blusa em malha de algodão estampada, R$ 39,99

zoom_out_map 2 /13 (Hering/Divulgação) Regata em malha de algodão com estampa foil, R$ 39,99

zoom_out_map 3 /13 (Hering/Divulgação) Top em malha de algodão com alças largas, R$ 49,99

zoom_out_map 4 /13 (Hering/Divulgação) Blusa slim em malha de algodão especial de Carnaval, R$ 29,99

zoom_out_map 5 /13 (Hering/Divulgação) Top em malha de algodão com alças largas, R$ 49,99

zoom_out_map 6 /13 (Hering/Divulgação) Blusa em malha de algodão estampada, R$ 49,99

zoom_out_map 7 /13 (Hering/Divulgação) Body estampado em malha com elastano, R$ 39,99

zoom_out_map 8 /13 (Hering/Divulgação) Blusa slim em malha de algodão especial de Carnaval, R$ 29,99

zoom_out_map 9 /13 (Hering/Divulgação) Body em malha de algodão especial de Carnaval, R$ 49,99

zoom_out_map 10 /13 (Hering/Divulgação) Blusa slim em malha de algodão especial de Carnaval, R$ 29,99

zoom_out_map 11 /13 (Hering/Divulgação) Body em malha de algodão especial de Carnaval, R$ 49,99

zoom_out_map 12 /13 (Hering/Divulgação) Blusa slim em malha de algodão especial de Carnaval, R$ 29,99

zoom_out_map 13/13 (Hering/Divulgação) Body estampado em malha com elastano, R$ 39,99

A coleção está disponível para compra no e-commerce da marca e em todas as lojas do Brasil.