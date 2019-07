Hering, Renner e C&A criaram coleções especiais para fãs de ‘O Rei Leão’

Acabaram as expectativas e, a partir desta quinta (18), você já pode ir ao cinema para conferir o live-action de ‘O Rei Leão’ – nós vimos o filme antes da estreia oficial, e contamos aqui tudo o que mais gostamos sobre a nova versão do clássico da Disney.

Mas além de gastar uma graninha com o ingresso do remake, garantimos que vai ser difícil segurar o cartão de crédito no que diz respeito a peças de roupas inspiradas em Simba, Timão, Pumba e companhia, já que marcas acessíveis e atuais como Hering, Renner e C&A criaram suas coleções próprias aproveitando o hype da história nostálgica.

Animal print, camisetas com lettering de ‘Hakuna Matata’ e outras frases icônicas, pijamas fofíssimos e itens de vestuário também para crianças entram nas linhas, já disponíveis nos sites oficiais e lojas físicas das três marcas.

Na Hering, o diferencial tem tudo a ver com o Dia dos Pais, por conta de peças na pegada ‘Tal Pai, Tal Filhx’, com opções de camisetas e pijamas para pais, filhos e filhas saírem com tudo combinandinho.

Já a Renner chega com uma paleta de cores com referências ao safári, destacando as meias descoladas e vibrantes. Por fim, na C&A, espere por muitas estampas com o Simba filhotinho, além de opções de moda praia infantil, como sungas e bonés.

Vem ver!