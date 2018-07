Marina Ruy Barbosa é uma das atrizes mais fashionistas do Brasil: é figura cativa na fila A dos desfiles internacionais, tem acesso aos melhores looks do mundo e é sempre vista usando produções lindas e glamourosas. Porém, em meio a toda essa atmosfera de luxo, ela ainda é uma garota de 23 anos e é até meio um alívio vê-la usando uma roupa de uma garota de 23 anos.

Na última sexta-feira (13), em passeio em um shopping, no Rio, a estrela surgiu bem básica usando aquele combo campeão em qualquer look do dia: camiseta + jeans skinny + tênis branco. Não tem erro, né?

Indo contra a tendência do momento das calças com modelagem mais ampla e lavagens vintage, Marina preferiu optou por um jeans mais justinho, provando que o shape favorito das brasileiras ainda tem muito fôlego no street style.

Para as interessadas, a camiseta é Lacoste e a maxibag Chanel.

Marininha sempre hi-lo.