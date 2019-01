Inspiração do look “ousado” da Meghan Markle seria Princesa Diana

Uma das melhores qualidades do estilo da Princesa Diana era a ousadia. Ela sempre foi corajosa, feroz e, principalmente, nunca teve muito medo de fugir das cores. Quase todos os looks mais memoráveis dela envolviam alguma corzinha. Meghan Markle, no entanto, desde o casamento com o Príncipe Harry, tenho feito o possível para fugir das produções coloridas, com ela é só preto, branco, bege e azul.

Por isso, foi com muita alegria que a crítica especializada em moda recebeu nesta segunda-feira (14) as fotos da Duquesa de Sussex arrasando em um vestido roxo Aritzia Maxwell by Babaton coordenado com um casaco Sentaler vermelho – a primeira escolha não conservadora dela. E sabe o que é mais legal?

Essa combinação de cores era uma das favoritas da Lady Di. Coincidência? Planejamento? Inspiração real? Bem, de qualquer forma, Diana apareceu em três ocasiões distintas com esse maravilhoso combo. Em uma viagem para a Índia, em 1992, em uma visita na China, em 1989, e em um tour real pela Tailândia, em 1988.

O interessante é que, nas ocasiões que Diana escolheu usar essa dupla de cores, ela foi justamente chamada de… ousada.

Abaixo, confira as produções escolhidas por Lady Di.

Princesa Diana em Honk Kong, na China, em 1989.

Princesa Diana em um jantar, em Bangkok, Tailândia, em 1988.