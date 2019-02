Formandas

A noite especial pede um vestido longo. À esquerda, Elizabeth Banks investe em modelo fluido com capa assinado por Elie Saab. A languidez equilibra a sensualidade da fenda e do decote. Ao meio, Amber Heard compõe look dark, mas muito feminino, com vestido de camadas da grife Alexander McQueen. À direita, Elizabeth Banks aposta em visual digno de contos de fenda com produção Andrew GN. Como os vestidos são suficientes para fisgar o olhar, acessórios discretos são o melhor arremate. Prenda os cabelos em coque bem chique e você estará pronta para brilhar.

Convidadas

Vestidos de comprimento curto e mídi compõem looks certeiros. À esquerda, Diane Kruger vai de Preen. Troque as botas por sandálias de tiras finas e capriche no penteado para garantir o visual de festa. Ao meio, o Salvatore Ferragamo estruturado de Paz Vega exala feminilidade com muito estilo. À direita, Elizabeth Banks, em mais um floral escuro arrasador, escolhe sandálias com aplicações para acompanhar o curtinho Dolce & Gabbana. Um coque minimalista e lábios vibrantes, mais uma clutch metálica, arrematam com elegância.