Irina Shayk usou a camiseta mais tendência do momento e já quero igual

O tie-dye é uma das grandes tendências dessa temporada e está em todo lugar: apareceu no último desfile da Prada, nos looks de street style de Gigi Hadid e é presença constante no guarda-roupa supercool da Rue, personagem da Zendaya, em “Euphoria”, hit com temática adolescente da HBO.

As últimas a se jogarem nessa onda? Irina Shayk e a filha dela de dois anos, a fofíssima Lea. Na última quarta-feira (17), a modelo levou a filha para passear, em Nova York, com look “combinandinho” – algo que Beyoncé também fez recentemente com Blue Ivy.

Para ~sobreviver~ ao calor da cidade, já que é verão por lá, ela apostou em top cropped (praticamente igual ao da filhota) tie-dye + shortinho jeans e um par de Nike Zoom X Vista Grind.

O tênis, aliás, por si só continha várias tendências dessa estação: o verde-néon (que tem feito barulho nas unhas das famosas e até no cabelo delas) e a sola oversized, que ficou conhecida como “de tiozão” ou “de pai”.

Um look do dia prático, fácil e cheio de informação de moda.