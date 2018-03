Com o blazer do momento, Isabella Santoni arrasou no look do dia

Isabella Santoni, uma das atrizes mais talentosas da nova geração, será uma das estrelas da nova novela das 6 da Globo, “Orgulho e Paixão”. Além de promissora, a garota também tem todo um pé no fashionismo. Nesta quinta-feira (1º), na coletiva de imprensa da trama, ela, obviamente, não decepcionou na escolha do look do dia.

Antenada (e muito bem assessorada pela dupla de stylists Juliano Pessoa e Zuel Ferreira!), a atriz optou por uma leve inspiração no guarda-roupa dos boys e se jogou na tendência do blazer oversized, vista recentemente nas últimas coleções de Balenciaga, Vetements e Maryam Nassir Zadeh. O dela, no caso, é Cris Barros!

Para fechar, ela coordenou a produção com saia e top assinados pela Egrey e escarpim branco – uma cor odiada por muitos, mas que ficou perfeita no conjunto da obra. Uma coisa meio “Secretária do Futuro” atualizada.

Ah, para quem ficou interessada na novela, ela é completamente inspirada em “Orgulho e Preconceito”, da Jane Austen, e deve estrear em 20 de março. Mal podemos esperar pelo look da Isa na festa de lançamento da trama!