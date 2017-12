Isabella Santoni ousa no look e arrasa de sutiã no red carpet

Isabella Santoni cada dia prova mais e mais que entende tudo de estilo e consegue criar do zero os looks mais incríveis.

E na Summer Party, festa promovida pela marca de lingerie italiana Intimissimi, nesta terça-feira (05), ela simplesmente arrasou usando um sutiã da marca como peça principal da roupa.

A peça, aliás, vem cada vez mais se tornando protagonista de vários looks de tapete vermelho. É, por exemplo, aposta certeira nos closets de Bruna Linzmeyer, Kristen Stewart e Kim Kardashian.

Além de Isabella, Fernanda Vasconcellos também decidiu ousar com uma blusa transparente preta e um sutiã da mesma cor por baixo. As duas formaram uma dupla bafônica e dançaram muito, como provam as fotos maravilhosas que tiraram no evento.