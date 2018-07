Isabella Santoni esteve no casamento da amiga Bruna Hamú, em São Paulo, no último domingo e fez bonito no look. O vestido era azul claro, com saia estruturada e um decote poderoso. Ao mesmo tempo em que é tomara que caia, a peça tem mangas, que pendem sobre os braços, deixando o colo todo à mostra.

Outro detalhe maravilhoso é a estampa texturizada de folhas. Não ficou over e deixou o vestido ainda mais interessante.

E pausa para contemplar o make, que também estava lindíssimo. Ela usou tons de roxo e verde, numa pegada meio fada. Amamos!

Assim como o vestido da noiva, o de Isabella também foi assinado pela estilista Elisa Lima. Isabella foi madrinha no casório de Bruna, junto com Jeniffer Nascimento. A amizade das três teve início em “Malhação” anos atrás.

Jennifer também estava toda linda em tons de azul claro. O look dela foi assinado pela Cosh.