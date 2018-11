Isenta de imperfeições, Tais Araújo usa look arrasador na final do Popstar

O reality show global “Popstar” terminou neste domingo (18) com a coroação mais do que merecida da atriz e cantora Jennifer Nascimento. Para uma ocasião tão especial, obviamente, Tais Araújo, a apresentadora do programa, preparou um look do dia nada menos do que arrasador.

Na esteira da tendência da lingerie à mostra, a atriz apostou em um belo sutiã preto de renda arrematado por um terninho chiquíssimo. Modernoso e degradê, ele era todinho bordado por paetês. As sandálias, também com detalhes brilhantes, foram o toque de mestre final. Alerta inspiração para as produções das festas de final de ano, hein?!

Rita Lazzarotti, conhecida por também trabalhar com Bruna Marquezine, assinou o styling livre de imperfeições.

A beleza de Everson Rocha também estava impecável e com direito a um olho gatinho poderoso e batom vermelho elétrico. Para as interessadas na cor, é o Vermelho Méier, da Quem Disse, Berenice?.