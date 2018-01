Ai, não tem jeito: ser famoso é isso, ter os seus passos vigiados com uma certa frequência. Então, uma simples ida ao shopping pode se converter quase num verdadeiro editorial de moda. E foi exatamente isso o que rolou com a Isis Valverde, no último domingo (07), quando, ao lado de uma amiga, resolveu sair para algumas comprinhas.

Leia Mais: Kendall Jenner “homenageou” Angelina Jolie no tapete vermelho

Para nossa sorte, a atriz de “A Força do Querer” entende bem esse “jogo da fama” e sempre surge por aí com looks antenados e bastante inspiradores. A última aposta dela foi uma das grandes tendências do momento, a lingerie como peça principal da produção. Kim Kardashian, Kristen Stewart e Bruna Linzmeyer foram algumas das celebridades que já aderiram.

Para coordenar com o body branco, a atriz optou por uma pantacourt envelope, que promete também ser uma das queridinhas do verão. A gente achou tudo perfeito e pronto para salvar na pastinha de inspirações.

E, de quebra, ela ainda arrematou o look com rasteirinha Gucci – mais atual impossível.