Iza apostou no maiô tendência do momento e arrasou demais

Que mulher! Depois de simplesmente arrasar com um dos vestidos de noiva mais bonitos dos últimos tempos, Iza continua presenteando o mundo com muito estilo e fashionismo.

Curtindo a lua de mel, ao lado do marido Sérgio Santos, em Punta Cana, na República Dominicana, a cantora surgiu no Instagram, no último sábado (22), com um maiô que é tendência quente do momento e deve continuar popular em 2019.

Asa delta, a peça que foi hit nos anos 1980, voltou com força total por causa de uma ajudinha de uma tal família com sobrenome Kardashian que tem o estilo como o favorito na hora de “pegar” uma praia.

Além disso, o maiô escolhido pela popstar foi feito de crochê, que há umas boas duas temporadas tenta ser sucesso novamente na moda praia.

Mais antenada que a Iza? Impossível! Para as interessadas, a peça eleita por ela (que na verdade é um body) com as cores da bandeira rastafári é da Soul Zen, marca brasileira que produz tudo à mão, e custa cerca de R$ 279,00.