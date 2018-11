Iza usa todas tendências em um look e o resultado não poderia ser melhor

Se tem alguém que sabe fazer uma mala de viagem, esse alguém chama Iza. A cantora só levou looks incríveis na viagem pra Las Vegas.

“Dona de mim” e do red carpet todo, Iza vestiu um look sereia, decote ombro a ombro, todo pink – anota esta cor, porque é tendência! – da marca Apartamento 03 para desfilar no 19ª Grammy Latino, na noite de quinta (15). Indicada na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo, ela também acertou muito no make metálico- outro hit!-, feito pela maquiadora e hairstylist Mary Saavedra, e no coque alto com franjão cacheado, mais um queridinho da vez.

Uma das atrações do evento Person of the Year, uma festa pré-Grammy Latino, a cantora já tinha divado e representado muito o Brasil num look incrível de lantejoula preto da marca Skazi com bota overknee coordenada. Também assinado pela stylist Bianca Jahara, o visual rendeu fotos incríveis no palco quando ela se apresentou, na quarta (14), ao lado dos colombianos do Piso 21 homenageando a banda mexicana Maná. Foi aplaudida de pé ao cantar a música Hechicera.

Veja os looks das brasileiras que também passaram pelo red carpet:

Fato rápido: Anitta teve a mala extraviada e precisou arranjar um vestido de emergência. Ela acabou escolhendo rapidinho e foi de Yves Saint Laurent , repetindo um look que Ariana Grande já tinha usado em uma festa pré-Oscar.