Já queremos esse tricô cropped maravilhoso da Patrícia Poeta

Patrícia Poeta, nos últimos anos, deu uma virada de 180 graus no estilo. Veja bem, a apresentadora do “É de Casa” sempre mandou bem quando o assunto é moda, mas, se antes ela apostava em uma pegada mais clássica toda trabalhada nos vestidos envelope, hoje ela é uma das famosas mais fashionistas do rolê.

Cada produção dela parece bem pensada, sempre com alguma tendencinha, com um detalhe especial e algo para inspirar. Na última terça-feira (24), por exemplo, no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, ela surgiu com uma maravilha em look do dia. Tudo estava perfeito!

Para deixar a camisa branca social menos careta, ela coordenou a peça com um tricô cropped listrado em tons de azul e laranja elétrico e uma calça jeans midi com a barra assimétrica, queridinha das semanas de moda graças a marcas como Vetements e Balenciaga.

A cereja do bolo ficou por conta de um certo acessório muito famoso nos anos 1990: sim, estamos falando do tamanco. E, ó, anota aí, nos próximos meses ele vai aparecer por tudo quanto é lugar.