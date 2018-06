Janelle Monáe usou o vestido mais “gay” de todos os tempos

Junho, no mundo todo, é considerado o mês do orgulho LGBT+, por isso acontecem tantas paradas e eventos. É uma época para celebrar as diferenças e, principalmente, relembrar que ainda existe muita coisa a ser feita para que essa população tenha direitos iguais a todo mundo. Sabendo disso, Janelle Monáe que, recentemente, se assumiu como queer resolveu vestir literalmente as cores da bandeira LGBT+ em um dos tapetes vermelhos mais importantes dos Estados Unidos.

Para o BET Awards 2018, que premia o protagonismo negro no cinema, música e TV, no último domingo (24), em LA, ela escolheu um fabuloso vestido Nicolas Jebran da coleção de verão 2018. Aliás, fabuloso é pouco, o look era fantástico, absoluto, mara, babado, gritaria e confusão… O vestido mais “gay” de todos os tempos…

Assim como Lena Waithe fez no último Baile do MET, Janelle também usou o red carpet com um propósito político. Para quem não sabe, o BET nunca foi muito conhecido por reconhecer trabalhos da comunidade LGBT. É aquela velha história de usar a moda para comunicar ideias – e boas ideias, escutou, Melania?

E, como se o look em si não fosse suficiente, a cantora simplesmente arrasou um uma performance de “Django Jane” e “I Like That”, músicas do incrível álbum novo dela, o “Dirty Computer”.

Assista!