Jared Leto leva a própria cabeça como acessório ao Met Gala 2019

Logo que o tema “Camp” foi anunciado como o escolhido para o Met Gala 2019, muita gente relembrou o desfile de inverno 2018 da Gucci no ela colocou na passarela cabeças humanas como acessórios, bebês dragões e terceiros olhos literais. Porque, na dúvida, poucas coisas são mais “camp” do que isso que a marca fez – não à toa, ela é uma das patrocinadoras do evento neste ano e Alessandro Micheli, a mente por trás dessas criações, um dos anfitriões.

Leia Mais: Com vestido-esqueleto, Carol Trentini mostra aos gringos como se faz

Então, não chega a ser uma surpresa ver Jared Leto, um dos musos da grife, cruzar o tapete vermelho do Met, nesta segunda-feira, com um look da cabeça aos pés (trocadilho intencional, tá?) produzido pela casa italiana.

Um pouco egocêntrico demais? Com absoluta certeza. Camp? Definitivamente.

Confira:

Ah, e rolou até uma brincadeirinha com Shawn Mendes!