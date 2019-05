Jennifer Aniston é mais uma famosa a apostar na polêmica calça cargo

Quando uma tendência de moda (seja ela novidade ou não) é usada por diferentes celebridades, na mesma temporada, as chances dela cair no gosto do público são grandes. E, por mais que a calça cargo seja um tanto quanto polêmica, representando uma verdadeira viagem a um passado fashion que muita gente tem até vergonha de recordar, não dá para negar que, sim, ela está de volta.

Foi Gigi Hadid a grande responsável pelo comeback da peça utilitária, hit dos anos 2000: em abril passado, a modelo montou um lookinho que misturava calça bege, blusa com estampa tie-dye (outra padronagem pra ficar de olho) e tênis branco.

Ainda em abril, Lucy Hale se mostrou igualmente adepta da peça, ao aparecer bem relax nas ruas de Los Angeles vestindo uma cargo verde-militar + regatinha branca – look para copiar já.

E se ainda restavam dúvidas de que esta é, sim, a nova era das calças cargo, Jennifer Aniston – O ícone de estilo dos anos 90 e início de 2000 – deu o veredito que faltava.

Na última quarta (29), para uma gravação do programa Jimmy Kimmel Live, na Califórnia, ela apareceu usando um modelo branco da peça, coordenado com uma camiseta básica e um blazer preto com detalhe de listras nas mangas, estrategicamente dobradas.

Para completar (e provar que um look fashionista com calça cargo é mais do que possível), Jen escolheu as botas pretas de salto fino e uma bolsa de corrente Chanel a tiracolo, além dos óculos de sol com armação transparente.

Gostamos, viu? Será que Rachel Green aprovaria?