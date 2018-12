Jennifer Aniston ficou podre de chique usando coturnos no look do dia

Em primeiro lugar, coturnos são lindos, incríveis, confortáveis e estilosos, mas normalmente não são o tipo de acessório que a gente associa com a expressão “podre de chique”, não é mesmo?! E mesmo assim, Jennifer Aniston, rainha não-oficial do minimalismo, conseguiu fazer com que a tal bota deixasse o look do dia dela completamente glamouroso sem esforço.

Promovendo “Dumplin”, comédia da Netflix imperdível e que estreia nesta sexta-feira (07), ela está na “função” de ir em programas de entrevistas e tapetes vermelhos. Em um desses compromissos, a gravação do talk show “Jimmy Kimmel Live!”, em Los Angeles, ela apareceu com um dos looks dela mais interessantes em tempos.

Composta por uma boa calça de couro, sobretudo e, obviamente, coturnos em um tom bordô, a produção tinha totalmente a cara dela (que está sempre usando preto e não costuma inovar), mas tinha um toque de novidade justamente por causa das botinhas.

Já para a pré-estreia do filme, que aconteceu nesta quinta-feira (06), ela trocou a calça de motoqueira e os coturnos por um microvestido de paetê Stella McCartney e sandálias de tiras. A cor? Preto, lógico.

Sem defeitos!