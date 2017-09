J. Law usou um vestido de noiva no tapete vermelho e QUE LINDA

E Jennifer Lawrence continua firme e forte na impressionante turnê de promoção de “mother!”, filme estrelado por ela e dirigido pelo namorado Darren Aronofsky. E, para a estreia do longa em Nova York, nesta quarta-feira (13), ela voltou a surgir inspiradora.

Para a ocasião, continuou a apostar naquela polêmica parceria com a Dior, mas que desta vez funcionou. Ela escolheu um vestido alta-costura de contos de fadas com a parte da saia toda em tule – Carrie Bradshaw ficaria, com certeza, com inveja.

Para quebrar o clima “noivinha no tapete vermelho”, optou por um tom de branco acinzentado. O penteado, que foi arrematado por flores silvestres, e o make rosinha + vermelho deixaram tudo mais colorido, moderno e interessante.

O mais legal é que o look é praticamente o mesmo usado por ela no pôster de divulgação do filme, no qual ela segura o próprio coração. A obra foi assinada pelo pintor taiwanês radicado americano James Jean (sim, quase o mesmo nome do ator).

Rainha do tapete vermelho e da metalinguagem.