J. Law finalmente largou a Dior e parecia um sonho no red carpet

É o seguinte: parcerias entre grandes casas de moda e celebridades podem ser muito vantajosas (para ambos os lados, claro). Porém, infelizmente, às vezes, elas não soam tão naturais como deveriam parecer. É o caso, por exemplo, de Jennifer Lawrence e Dior.

Desde 2012, quando alcançou o superestrelato, a atriz praticamente só usa roupas da grife francesa nos principais tapetes vermelhos do mundo. O mínimo, né, quando você é o rosto dos principais produtos da marca, como a bolsa Miss Dior e a linha de maquiagem Dior Addict, e possui um contrato de cerca de 15 milhões de dólares, não é mesmo?

O problema, na real, é ela nunca ter parecido muito confortável nas criações da maison, principalmente, quando Raf Simons atuava como diretor criativo e só desfilava peças ultrafashionistas. Impossível não lembrar quando ela simplesmente tropeçou na barra do vestido e caiu quando foi receber o Oscar de melhor atriz, lá em 2013.

Felizmente, os anos passaram e o contrato de J.Law com a Dior, parece, está mais flexível. Ok, para a estreia do filme “Mother!”, no Festival de Veneza, ela ainda lançou mão da marca francesa, mas, nesta quarta-feira (06), em Londres, o negócio foi bem diferente e ela surgiu de Atelier Versace e, nossa, ufa!

Sério, ela surgiu parecendo a estrela de Hollywood que realmente é, e, melhor do que isso, ela parecia confortável. O modelo, presente na última coleção de alta-costura da marca italiana, era sexy, transparente – uma coisa bem que a outra Jennifer, a Lopez, usaria. De qualquer forma, um look muito mais alinhado com as produções usadas por ela antes da fama.

O make, todo trabalhado no esfumado cobre, iluminador e boca levemente metalizada, também estava impecável:

Há anos trabalhando com a dupla de stylists Jill and Jordan, Jennifer Lawrence, finalmente, apareceu do jeitinho que todo mundo gostaria de vê-la: feliz.