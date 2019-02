Jennifer Lawrence finalmente mostrou seu lindíssimo anel de noivado

Caso você tenha dormido no ponto, vale saber que a atriz Jennifer Lawrence ficou noiva do diretor de galeria de arte Cooke Maroney, no começo deste mês. Até então, a atriz não tinha feito nenhuma aparição pública, mas compareceu nesta terça (26) ao desfile Outono/Inverno da grife Dior, durante a Semana de Moda de Paris – e finalmente pudemos ver seu anel de noivado com detalhes.

A joia é um modelo clássico e elegante, que de acordo com a People é feito de ouro e tem como destaque uma enorme pedra de esmeralda ao centro.

Veja:

–

Aqui, mais de pertinho:

–

J-Law, obviamente, optou por um look 100% Dior, com vestido bem girlie de mangas 3/4 e saia rodada, além dos sapatinhos com padronagem xadrez e bico fino.

–

Ansiosas por esse vestido de noiva!