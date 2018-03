Jennifer Lawrence usou o segundo vestido mais lindo do Oscar 2018

Se existisse uma competição entre os vestidos do Oscar 2018, Viola Davis e o Michael Kors pink dela estariam em primeiro lugar. Porém, coladinhos atrás dela, Jennifer Lawrence e aquele exuberante Dior dourado iriam ganhar a medalha de prata.

Sério, o look desenhado pela estilista Maria Grazia Chiuri, uma das poucas mulheres a comandar uma grande grife de luxo, é uma lindeza!

Festivo, simples e moderno (por causa dessa cintura assimétrica e das tirinhas finas), o vestido é mais um triunfo para a atriz – que, nos últimos tempos, tem arrasado demais no jogo da moda.

A beleza também estava incrível! Destaque para os olhos esfumados em marrom, dourado e preto e para a pele iluminada.

Ah, o batom com fundo marrom foi o toque de mestre. Inspiração da cabeça aos pés.

