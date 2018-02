Jennifer Lawrence parecia uma Barbie Discoteca com este look

Além de estar muito preocupada com o suposto fim da amizade de Taylor Swift e Karlie Kloss (é sério!), Jennifer Lawrence está promovendo o novo filme dela sobre espionagem, o “Operação Red Sparrow” – com estreia prevista para dia 1º de março no Brasil.

Nesta segunda-feira (19) foi a vez de Londres receber o tapete vermelho do longa e a atriz não poderia estar mais reluzente. Já faz um bom tempo, J. Law está muito mais confortável com os looks no red carpet e a última escolha dela foi matadora!

Usando um vestido Dior, marca da qual ela é garota-propaganda, todo trabalhado no brilho holográfico e num decote poderoso, ela trouxe uma vibe “Barbie Discoteca” atualizada. Era como se ela estivesse pronta para dançar na melhor pista de dança da cidade ao lado da Bianca Jagger e Grace Jones. E o permanente no cabelo só serviu para deixar essa impressão ainda mais forte.

Na beleza, a mesma coisa: bocão cheio de gloss e muito glitter usado como sombra. Os anos 1970 voltaram.

A melhor parte? Ela genuinamente parecia estar se divertindo com a moda.