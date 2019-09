Jennifer Lawrence montou o melhor look do dia possível com camiseta branca

Enquanto o casamento não vem, Jennifer Lawrence continua sendo uma referência de ouro no quesito bom gosto – do tapete vermelho à escolha de look para sua festa de noivado, em maio passado, J. Law é daquelas que acertam sempre, inclusive nas produções mais informais.

No último domingo (8), por exemplo, ela deu uma boa ideia de como usar camiseta branca sem cair na mesmice (embora a gente seja fã do combo com jeans). Para um passeio em Nova York ao lado do noivo, Cooke Maroney, a atriz combinou a t-shirt básica, em modelagem cropped, com uma saia tricolor, em tons de rosa, champanhe e vinho.

A peça, que era metade plissada (em crepe), metade lisa (em seda), é da grife italiana Marni, e pode ser encontrada online por 1390 dólares.

–

Para completar o visual, que aliás é bem similar a uma produção usada por Letícia Colin em janeiro deste ano, ela usou os sempre versáteis tênis brancos (os dela são da Dior), uma bolsinha de camurça rosé com correntes douradas, da The Row, e óculos de sol pretos no tradicional formato wayfarer.

Copiar o look de J. Law é fácil, fácil, e é sempre possível adaptar a ideia ao seu estilo pessoal.

A gente selecionou algumas peças para te ajudar: