Um novo dia, um novo drama na internet. Jennifer Lawrence, em Londres para promover o filme “Operação Red Sparrow”, resolveu na tarde desta terça-feira (20) aparecer fabulosa num vestido fabuloso da Versace, mas, claro, como tudo precisa ser criticado, a escolha da atriz não passou batida pelos haters do Twitter. O motivo? O frio de quatro graus que está fazendo lá na terra da Rainha.

A problematização sem fim começou com esta foto aqui:

“Ah, mas como essa indústria de Hollywood é péssima, mulheres precisam sempre aparecer sensuais mesmo em um inverno rigoroso, enquanto homens podem ser o que quiser”, bradaram uns. E, cara, não é que eles não tenham razão, veja, Joel Edgerton está usando DOIS casacos na imagem… É uma discussão muito válida! E, óbvio, a indústria do entretenimento, assim como quase todas as outras, é sexista, sim, é misógina, sim, e privilegia a classe masculina na “caruda”. Não à toa, por causa disso, existem movimentos como o #TimesUp e #MeToo, que arduamente promovem uma justa igualdade entre os gêneros.

Mas, assim, será que já ocorreu para essas mesmas pessoas que, talvez, Jennifer Lawrence, uma atriz premiada com um Oscar e umas das poucas estrelas de cinema que Hollywood produziu nos últimos anos, quisesse, de fato, usar aquele vestido Versace fabuloso, mesmo num frio de 4 graus? Que a foto durou o tempo do flash do fotógrafo e depois ela voltou para o conforto do hotel? Que talvez, por ela interpretar uma espiã russa treinada para seduzir e depois chutar bundas, o look fazia completamente sentido? São tantas variáveis…

Afinal, a moda também faz parte desse jogo; e Jen, mais do que ninguém, entende isso.

Ela sabe que, quando perguntam a uma atriz o que ela está vestindo, talvez, ela possa colocar luz sobre o trabalho de outras mulheres, de outros artistas. E sabe, também, que a moda tem a capacidade de aumentar as vendas de um filme, de chamar atenção para o que estão tentando nos vender… E, acredite, brilhar num tapete vermelho ou mesmo em um photo call ainda é uma das poucas maneiras de uma mulher se sobressair a um homem na sexista indústria de Hollywood – por causa das escolhas fashion dela, por exemplo, uma atriz pode fechar contratos milionários para ser ~a cara~ daquelas marcas de luxo caríssimas.

A gente precisa parar de pensar na moda como uma frivolidade sem fim. Nesse contexto, ela é uma das poucas formas de PODER. E se tem uma coisa que ficou clara nesses últimos meses quando tantos casos de assédio foram denunciados é que quando uma mulher tem PODER ela tem menos chances de ser assediada por um desses predadores.

Réplica

Bem, J. Law, muito atenta a tudo, no Facebook, resolveu comentar sobre as críticas e, olha, a resposta é tão boa que merece ser transcrita na íntegra.

Dá uma olhada:

“Eita. Eu realmente não sei como começar nessa polêmica de “Jennifer Lawrence usando um vestido sensual no frio”. Isso não é apenas absolutamente ridículo, eu estou extremamente ofendida. Aquele look Versace era fabuloso, vocês acham mesmo que eu ia cobrir aquele vestido fabuloso com um casaco ou um lenço? Eu estava na parte de fora por CINCO minutos. Eu teria ficado na neve por causa daquele vestido porque eu amo moda e eu escolhi ele.

Isso é sexista, isso é ridículo, isso não é o feminismo. Criar polêmica sobre tudo o que alguém diz ou faz, criando controvérsia em relação a coisas bobas do tipo o que eu visto ou Não é visto, não está nos levando para frente. Está criando distrações de problemas reais. Se controlem, galera. Tudo o que vocês me veem usando é minha escolha. E se eu quiser ficar no frio será MINHA ESCOLHA TAMBÉM”.

Deu para entender? E, mais uma vez, a questão não é invalidar a discussão (ela é muito importante, sim), mas deixar bem claro como nem tudo é preto no branco. E, cá entre nós, se eu tivesse um vestido desses, provavelmente, tomaria café da manhã todos os dias da minha vida com ele.

Bobos são aqueles homens que podiam estar usando também um look Gucci fabuloso. São eles que não entenderam nada.