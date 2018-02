Jennifer Lawrence usou o vestido mais sexy de todos e a gente <3

Se “Que Tiro Foi Esse”, hit de Jojo Todynho, fosse escrita hoje, certamente, seria em homenagem aos looks incríveis usados por Jennifer Lawrence em Londres para promover “Operação Red Sparrow”, filme com estreia prevista para 1º de março no qual ela interpreta uma espiã russa.

E, olha, no que depender do guarda-roupa de J. Law, certamente, o longa será um sucesso. Ontem (19), durante a pré-estreia, ela já tinha arrasado com o Dior de arco-íris, porém, nesta terça-feira (20), para o photo call, ela se superou ao escolher um vestido preto drama puro da Versace (a imprensa britânica até comparou com o infame safety-pin dress da Elizabeth Hurley). Sim, e DURANTE O DIA! Porque, né, qual o sentido de guardar um vestido incrível somente para eventos noturnos, não é mesmo?!

Jennifer é a prova de que todos nós devemos pegar nossas melhores peças para tomar café da manhã!

Brincadeiras à parte, fazia muito tempo que a atriz não surgia tão maravilhosa assim em uma press tour de algum filme. E, como ela é a estrela de um longa sobre espionagem, mentiras e manipulação, então, nada mais apropriado do aparecer por aí arrasando em produções sensuais, cheias de pele e com um quê de mistério.

Mas, como muitos dizem por aí, roupas não são importantes e não fazem parte do trabalho de uma estrela de Hollywood… Jennifer Lawrence é a prova de que, sim, roupas contam histórias e, olha só, podem até vender mais ingressos de um filme.