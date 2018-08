Jennifer Lopez usou, provavelmente, a bota mais feia de todos os tempos

Quando se fala em estilo, Jennifer Lopez sabe das coisas: o Google Imagens foi criado no início dos anos 2000 apenas por causa desse vestido Versace dela, afinal de contas. Por isso, não ache que ela não sabia que iria CAUSAR quando saiu de casa esta semana usando o look abaixo. Ela sabia. Ela é uma popstar, esse é o trabalho dela. Ela queria isso. Foi um presente.

São as botas mais feias de todos os tempos? São. E elas ainda trazem um conceito totalmente novo para o mundo da moda porque parecem com uma calça jeans arriada. Para completar essa produção deliciosamente cafona, J.Lo ainda resolveu coordená-las com apenas uma camisa branca Poiret usada como vestido para dar a ilusão completa, fazendo com o que poderia parecer muito ridículo, algo debochado e original. Genial.

Ah, por coincidência, a marca por trás das botas também é a Versace. Quer dizer, não acredite em coincidências…