A gente sempre ama quando um look consegue ser totalmente preto e fugir do básico ao mesmo tempo, como fez a Juliana Paiva na festa do lançamento de “O Tempo Não Para”. Pontos para ela!

O evento rolou no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e a produção da Juliana casou muito com a vibe moderninha do lugar. A personagem Marocas veio do passado, mas a atriz não quis saber de ser clássica na noite dessa segunda-feira (16). “O Tempo Não Para” estreia no dia 31 de julho e substitui “Deus Salve o Rei” no horário das 19 horas.

O detalhe mais inusitado do look é a calça completamente transparente, ornando com as mangas da blusa. De frente, parece que Juliana está usando um colete, estruturado como um blazer, e, quando vista de costas, a gente tem a impressão de que a atriz está usando uma micro saia. Nada obvio!

Para complementar a produção, ela usou sapatos e bolsa prateados, além de brincos discretos e anéis. A maquiagem dá destaque ao olho esfumado.

