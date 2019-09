Juliana Paiva usa vestido de fada perfeito para ser madrinha de casamento

A atriz Juliana Paiva parece ter saído de um conto de fadas com esse vestido! Em um tom de rosa bem clarinho, a peça tem uma estampa floral metálica e delicadíssima, que tirou o look do óbvio.

A saia é plissada e, na parte de cima, o vestido tem estrutura de corselet. Perfeito para quem ama o bom e velho tomara que caia!

A peça é assinada pelo ateliê Elisa Lima Haute Couture e foi escolhida para uma ocasião muito especial: Ju foi madrinha de casamento no último sábado (28).

Para arrematar o look, a atriz apostou em um coque baixo, cheio camadas, e numa maquiagem leve. Além disso, usou um belo colar de pedraria, combinando com os brincos, e uma clutch metalizada, na mesma cor da estampa do vestido. Linda demais!