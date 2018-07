Kaia Gerber usou o vestido mais impressionante da semana de Alta-Costura

A Semana de Alta-Costura, que termina nesta quinta-feira (05), em Paris, é um momento de sonho no qual os estilistas trazem as melhores, maiores e mais incríveis criações. Obviamente, na era do Instagram, algumas loucurinhas são mais do que bem-vindas para garantir os likes nas redes sociais e, lógico, as manchetes no dia seguinte – ou no blog mais próximo.

No desfile Outono-Inverno 2018/2019 da Valentino, que rolou ontem (04) e contou com Marina Ruy Barbosa como convidada, foi Kaia Gerber, a filha de 16 anos da ex-modelo Cindy Crawford, a dona do momento mais instagramável e impressionante da temporada.

Com a confiança de uma veterana, ela desfilou um vestido rosa millennial feito à mão com aplicações de plumas. Sim, ela parecia um grande pássaro pink, mas nem por isso deixava de estar maravilhosa.

E tudo ainda ficava mais interessante por causa do penteado criado pelo top cabeleireiro Guido Palau. Com clara inspiração nos cabelos das starlets dos anos 1960, como Brigitte Bardot e Dusty Springfield, ele criou um styling supervolumoso feito à base de muito laquê e extensões.

Ficou curiosa para ver o desfile completo? Já está no Youtube!

