A atriz Kaley Cuoco, conhecida principalmente por interpretar a Penny na série “The Big Bang Theory”, se casou no último sábado (30) com o hipista Karl Cook, em uma cerimônia para a família e os amigos mais próximos em San Diego, na Califórnia (EUA).

Foi a própria Kaley, que está com Karl há cerca de três anos, e estava noiva há sete meses, quem deu a notícia, por meio de uma foto linda dos dois em sua conta do Instagram. No clique, em preto e branco, eles aparecem se beijando, e dá até para ver alguns detalhes sobre o vestido de noiva da atriz, um longo com capa, todo rendado.

Legally KCSQUARED 6-30-18 ❤️ A post shared by @ normancook on Jun 30, 2018 at 10:56pm PDT

“Legalmente KC ao quadrado 30-06-18”, disse ela, na legenda, em tradução livre.

Kaley postou, ainda, um segundo look de noiva, dessa vez possivelmente usado para curtir a festa de casamento. O macacão branco também segue a proposta da renda, e serve como uma ótima inspiração para noivinhas que querem dar um descanso para os vestidos clássicos.

Para completar o trio de fotos apaixonadas, a última publicação postada pela atriz mostra ela e o agora marido vestindo jaquetas jeans iguaizinhas, com os dizeres “juntos para sempre”:

Esse é o segundo casamento de Kaley, que em 2013 trocou alianças com o tenista Ryan Sweeting.

Felicidades!