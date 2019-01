A realeza britânica está cada vez mais moderninha – finalmente. Se ontem (14) Meghan Markle se jogou em uma produção color blocking inspirada na Princesa Diana, hoje, nesta terça-feira (15), foi a vez de Kate Middleton deixar os vestidos e as tiaras no closet e apostar em um look, digamos, mais vida real – e ela estava fabulosa!

Para o primeiro compromisso oficial em 2019, uma visita em um jardim comunitário, em Islington, ao norte da cidade de Londres, a Duquesa de Cambridge escolheu uma produção bem “garota do campo”.

–

Já uma especialista em looks monocromáticos, ela resolveu, desta vez, trabalhar com tons de verde escuro e não decepcionou, parecia bem confortável e estava beeem chique.

–

–

Apesar das calças skinny já terem saído há um bom tempo de moda, ela elegeu um modelo jeans Zara e coordenou com coturnos de suede da Chloé. Para tirar o lookinho do casual e deixar mais chiquezinho, ela finalizou com uma bela jaqueta de tweed Dubarry.