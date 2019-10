Kate Middleton combinou vestido de paetê com o look do príncipe William

É glamour que você quer, @? Kate Middleton e príncipe William desembarcaram na última segunda-feira (15) em Islamabade, capital do Paquistão, país que faz parte do Commonwealth, (conjunto de nações que integravam o império britânico), para um tour real que deve durar até o dia 18.

Atenta às tradições do local, a Duquesa de Cambridge, nos dois primeiros dias da viagem, adotou como “look do dia” o Shalwar kameez, traje nacional que é uma combinação de calça e túnica, ou vestido. Mas isso mudou.

Na noite desta terça-feira (16), foi organizada uma recepção para o casal no Monumento do Paquistão e eles capricharam nas produções – os dois! Para começar, eles chegaram ao local em um Tuk-Tuk, espécie de triciclo muito comum lá pela Ásia. Enquanto o Duque de Cambridge apostou em um belo Sherwani – casaco comprido usado em ocasiões especiais -, Kate resolveu brilhar!

Para coordenar com a cor do look do marido (as celebridades ultimamente só querem saber de combinar!), ela escolheu um belíssimo vestido de paetês com ombro estruturado em tom esmeralda criado pela estilista britânica Jenny Packham, queridinha dela. Os brincos, chiquíssimos, são da marca local Onitaa.

Na festa, eles devem conhecer um pouco mais da música, cinema e da cultura paquistanesa, como informa a Hello!. Nos demais dias que devem ficar pelo país, a dupla deve se dedicar a conhecer pessoas da região, incluindo líderes locais, crianças e membros de instituições de caridade, como informou o Palácio de Kensington. De acordo com o comunicado, essa é uma das viagens mais complexas já feitas pela realeza por causa de preocupações logísticas e de segurança.