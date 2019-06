Kate Middleton escolhe look delicado para visita de Trump na Inglaterra

A realeza britânica recebeu, nesta segunda-feira (3), a visita do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, em um jantar organizado pela Rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham. Já era sabido que Meghan Markle não estaria presente no evento, mas Kate Middleton e Príncipe William estavam lá.

Para a ocasião, Kate escolheu um longo branco da Alexander McQueen, sua grife favorita. A peça, toda construída em camadas e babados, tinha decote tipo coração, mangas curtas levemente caídas nos ombros e uma modelagem evasê, que ia abrindo à medida que se aproximava da barra. As joias em diamantes e safiras, e o broche amarelo com a foto da Rainha (explicamos o porquê do uso frequente do acessório), também estavam em evidência.

–

Para combinar com o modelo clássico, Kate escolheu uma clutch, também branca, e mais uma vez apostou na chamada Cambridge Lover’s Knot, a tiara favorita da Princesa Diana.

A beleza ficou por conta do cabelo preso em um coque, olho com delineado preto e sombra em tons de marrom e blush bem marcado.