Kate Middleton homenageou Meghan Markle no Trooping the Colour 2019

Você já deve ter percebido que os membros da realeza não dão muitas declarações públicas. Por isso, quem estuda a família real sabe bem que eles são especialistas em “falar com as roupas”. Ou seja. Tudo que eles vestem tem significado e passa uma mensagem. Pode reparar.

Pois bem. Foi por meio do look escolhido para participar do Trooping the Colour, na manhã desse sábado (8) que Kate Middleton fez uma delicada homenagem à cunhada Meghan Markle. Meghan fazia a primeira aparição em público depois de dar à luz Archie, e toda mãe sabe que esse momento de deixar a licença-maternidade não é fácil.

–

Kate então escolheu usar no evento o mesmo chapéu que usou no casamento de Meghan e Harry. Considerando que o Trooping the Colour é um dos eventos mais importantes do ano para a realeza britânica, fica evidente a homenagem a Meghan e Harry. Não é um look para uma ocasião qualquer. É um visual para prestigiar ocasiões realmente maravilhosas.

Kate Middleton usou pela primeira vez esse chapéu no casamento de Meghan e Harry, em maio de 2018. Kate Middleton usou pela primeira vez esse chapéu no casamento de Meghan e Harry, em maio de 2018.

Embora o chapéu fosse o mesmo, o vestido era outro. Os dois, no entanto, da grife Alexander McQueen, um favorito de Kate.