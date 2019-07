Kate Middleton só quer saber de looks estampados para aproveitar o verão

Parece que Kate Middleton não quer saber de looks sóbrios neste verão britânico. Desde que a estação começou oficialmente no Hemisfério Norte, em 21 de junho, Kate já apareceu com um visual azul pastel todo romântico, além de, na terça passada (25), apostar também em um vestido com a estampa paisley, print superpopular nos anos 70 e de volta à moda neste 2019.

Por falar em estampas, ao que tudo indica são elas que têm dado uma pitada maior de graça às últimas aparições de Kate. Nesta segunda (1), para um piquenique descontraído com um grupo de crianças da escola Hampton Hill Junior, no jardim projetado por ela, localizado no Palácio de Hampton Court, em Londres, a Duquesa escolheu outro vestido estampado, dessa vez da francesa Sandro Paris.

–

Já esgotado no site oficial da marca, como já era de se imaginar, o modelo mídi avaliado em 222 dólares (aproximadamente 852 reais) mescla o fundo verde – cor favorita de Kate – com uma padronagem geométrica moderninha. O vestido conta, ainda, com um decote em V drapeado e mangas curtas mais fluidas.

–

Kate combinou o visual relax com as espadrilles em bege da Castañer, que amarram nos tornozelos e foram usadas por ela também na semana passada, além dos brincos baratinhos da britânica Accessorize – o par de flores cor-de-rosa, igualmente esgotado na fast fashion, saía por 15 dólares (57 reais).

–

E você? Já tirou o vestidinho estampado do armário? Nós sabemos que aqui ainda é inverno, mas mesmo assim selecionamos alguns modelos disponíveis para compra para você investir em um, caso ainda não tenha o seu.

Vestido mídi estampado, Zara, R$ 199 Vestido mídi estampado, Zara, R$ 199

Vestido mídi transpassado com babados, AMARO, R$ 189,90 Vestido mídi transpassado com babados, AMARO, R$ 189,90

Vestido mídi transpassado, C&A, R$ 99,99 Vestido mídi transpassado, C&A, R$ 99,99

Vestido mídi com estampa geométrica, Renner, R$ 119,90 Vestido mídi com estampa geométrica, Renner, R$ 119,90