Kate Middleton surge romântica com look rosa chiclete em evento da Rainha

Semana agitadíssima para o casal Kate Middleton e Príncipe William. Depois de levar a família toda para conhecer seu novo projeto de jardim, dentro da exposição de plantas RHS Chelsea Flower Show, em Londres, Kate compareceu, na terça (21), a uma festa ao ar livre organizada pela Rainha Elizabeth II, que tem como objetivo reconhecer e agradecer pelos trabalhos realizados por servidores públicos da região.

O evento, que acontece com certa frequência, rolou nos jardins do Palácio de Buckingham e reuniu mais de oito mil pessoas neste ano.

Para a ocasião, a Duquesa de Cambridge, famosa por repetir os looks pelos mais diferentes motivos, escolheu um visual inédito e bem romântico: uma espécie de vestido-casaco rosa chiclete, assinado pela Alexander McQueen, uma de suas grifes do coração.

Com bastante informação, o modelo bem cortado ia até os joelhos e era adornado por botões no corpete, enquanto a saia contava com minibolsos laterais e modelagem plissada. Para completar, um chapéu de palha no mesmo tom de cor-de-rosa, que tinha uma generosa flor artificial como enfeite.

A gente quase não repara que William também está na foto:

–

Kate preferiu ser discreta nos acessórios, optando por uma clutch bege, quase vazia, que casava com os escarpins de camurça na mesma paleta. Brincos de pérolas e um make sem muita informação, com delineado preto discreto e blush pêssego, finalizaram o combo.

–

Da pantacourt com tênis ao visual romântico-chique acima, uma coisa é certa: Kate Middleton segura todo e qualquer look do dia.