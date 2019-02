Kate Middleton usa vestido branco que é pura inspiração para as noivas

Uau! Kate Middleton esteve no Bafta – premiação que é considerada o Oscar da Inglaterra – com o Príncipe William e usou um vestido branco deslumbrante, que é inspiração certeira para as noivas.

Fluida, com uma saia cheia de movimento, a peça tem um ombro só e ficou perfeita com os cabelos presos de Kate, que deixaram seus brincos poderosos à mostra. A joia, aliás, era queridinha da Princesa Diana.

O vestido tem um ar de deusa grega e o detalhe floral no ombro deixa o look ainda mais elegante. Sua criação é assinada pela grife Alexander McQueen.

Para arrematar a produção, scarpin prateado, uma pulseira larga, clutch branca na mão e as já tradicionais alianças de casamento da duquesa. Na beleza os destaque do make vão para os olhos esfumaçados e o blush bem demarcado.

Olha como Kate estava linda:

