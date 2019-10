Kate Middleton usa vestido elegantérrimo e com truque esperto de styling

Mais um dia, mais um look elegante demais da duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Nesta quarta-feira (2), ela se reuniu com o Aga Khan, líder do ismailismo nizari, um braço do islamismo xiita. Essa reunião antecede a visita oficial que ela e o príncipe William farão ao Paquistão em meados de outubro.

Ela escolheu usar um maxi-vestido de uma cor que em inglês é chamada de teal, mas por aqui podemos chamar de verde-azulado (ou seria um azul-esverdeado?).

Feito em georgete de seda, o vestidão é bem fluido e conta com lacinhos nas mangas, que são levemente transparentes.

Para arrematar, um truque esperto: o vestido vem com duas faixas para acinturar a silhueta. Uma é exatamente da cor do tecido da peça, e a outra é de um verde mais vibrante.

Kate escolheu usar as duas faixas ao mesmo tempo, o que adicionou informação e ~interessância~ ao look.

O vestido é da marca ARoss Girl, e originalmente custa US$ 1.390 (cerca de R$ 5.800), mas está com 60% de desconto no site Net-A-Porter, ou seja: dá para arrematar o vestido da duquesa por US$ 556 (cerca de R$ 2.310).

O sapato e a bolsa são de outro tom de verde, mas combinandinho entre si. Agora, quer saber a maior pechincha do look de hoje? Olha esse brinco.

Em vez de usar uma das centenas de joias que tem acesso, Kate escolheu um brinco de US$ 8 (cerca de R$ 33) da Zeen. Isso é o que chamamos de high-low!