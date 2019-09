Kate Middleton usa vestido floral deslumbrante e 100% romântico

O verão está chegando ao fim no hemisfério norte, e com isso, também está acabando a temporada de Kate Middleton no jardim. Em maio deste ano a duquesa de Cambridge apareceu pela primeira vez no espaço que projetou para uma tradicional exposição de flores em Londres, e desde então a vimos mais algumas vezes brincando com crianças em meio às plantas. Ela, que já foi escoteira, é uma grande defensora das atividades ao ar livre para as crianças.

Para a mais recente aparição, Kate escolheu provavelmente o melhor look dentro da temática jardineira.

Trata-se de um belíssimo vestido assinado por Emilia Wickstead, uma de suas estilistas favoritas. O vestido, batizado por Wickstead de “Aurora” (nome de princesa, hein?), é azul clarinho com delicadas flores cor-de-rosa, e ainda está à venda, mas não é baratinho – custa 2.255 dólares, ou R$ 9.251,14 na conversão de hoje.

O modelo do vestido é tipo um chemisier, todo abotoado e acinturado com um cintinho do mesmo tecido da peça. É o mesmo estilo do vestido que ela escolheu para o primeiro dia de aula da princesa Charlotte. Nos pés, ela escolheu uma espadrille, um dos modelos de sapato preferidos de Kate quando precisa andar na grama ou usar um look menos formal.

Estampa floral para visitar um jardim não é exatamente impressionante – como diria Miranda Priestly em “O Diabo Veste Prada” -, mas o lookinho 100% romântico fez todo mundo por aqui suspirar! E você, gostou?