Kate Middleton voltou a usar um look sexy e alegre e estava perfeita

Kate Middleton, que no dia anterior estava acompanhada da nova melhor amiga, Meghan Markle, no domingo (15), foi a vez de levar o maridão Príncipe William para acompanhar a vitória de Novak Djokovic na final masculina do torneio de tênis Wimbledon. E, para a ocasião, nada melhor do que escolher um look alegre, sexy e inspirado!

Leia Mais: Meghan Markle e Kate Middleton usaram os looks mais chiques de Wimbledon

Se, durante a gravidez do Príncipe Louis e até pouco tempo depois do nascimento do garotinho, a Duquesa de Cambridge optou por produções mais matronais e sérias – quase um cosplay moderno do estilo da Rainha Elizabeth II -, neste final de semana, ela provou que ainda tem alguns truques na manga.

O vestido Dolce & Gabanna era uma graça, o caimento estava perfeito e tudo só ficou melhor quando ela adicionou os óculos escuros ao lookinho do dia.

Ah, muitos vão tentar linkar a cor da peça com uma aparição recente de Meghan Markle, mas a gente acredita mesmo mais na boa e velha coincidência!

Ma-ra-vi-lho-sa!